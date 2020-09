LUCIANO PIMENTEL PEDE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA BR-101 E SE-160

23/09/20 - 16:19:32

A Assembleia Legislativa aprovou nessa terça-feira (22), duas indicações de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel. As proposituras solicitam ao Governo do Estado que viabilize a recuperação asfáltica de trechos das rodovias SE-160, entre os municípios de Divina Pastora e Siriri, e SE-470, que liga a Praia do Abaís a BR-101, na cidade de Estância.

“As estradas são importantes para o desenvolvimento econômico das cidades e do nosso estado. Neste sentido, a recuperação asfáltica é um processo fundamental para promover as melhorias que essas rodovias necessitam. É uma maneira de garantir mais segurança para os condutores de veículos, prevenindo acidentes, e também de tornar mais ágil o deslocamento de pessoas, bens e produtos”, ressaltou Luciano Pimentel.

Aprovadas por unanimidade, as indicações seguem para apreciação do governador Belivaldo Chagas e do secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Ubirajara Barreto.