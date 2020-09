NAT DIVULGA 17 GAGAS DE EMPREGO PARA NÍVEL MÉDIO E FUNDAMENTAL

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) divulgou nesta quarta-feira (23) as vagas de emprego que foram direcionadas à instituição nesta semana. São 17 oportunidades de trabalho para os níveis fundamental e médio.

As vagas são para auxiliar de dentista (1 vaga), oficial de manutenção predial (1), chefe de cozinha (1) e pedreiro (12). Já para as pessoas com deficiência, há oportunidades de trabalho para auxiliar administrativo (2).

Antes de ir ao Nat, os interessados precisam entrar em contato com o órgão pelo telefone (79) 3222-6949.