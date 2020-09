No ‘Conversa’, Juliana Paes fala pela primeira vez sobre teste positivo para a Covid-19. A atriz conversa com Pedro Bial nesta quarta, 23/9

Existem personagens de novela que ficam marcados para sempre na história da teledramaturgia brasileira. DeNazaré Tedesco à Carminha,Bibi Perigosa está nesse time de mulheres que conquistaram o público. No Conversa com Bial de quarta, 23/9, o programa recebe Juliana Paes, presente em três novelas na atual grade da Globo. Além disso, Juliana é convidada especial do Criança Esperança, que completa em 2020 35 anos de existência em 2020.