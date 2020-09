O risco do já ganhou

23/09/20 - 07:47:15

Por Adiberto de Souza

Não se ganha eleição de véspera. Dizer que já venceu a disputa eleitoral antes mesmo de a campanha começar é uma temeridade. Fosse assim, não havia necessidade de horário eleitoral gratuito, debates, carreatas, etecetera e tal. O exagerado entusiasmo de alguns auxiliares do prefeito e postulante à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT) pode ser muito prejudicial para quem estará na alça de mira dos outros 10 prefeituráveis de Aracaju. O já ganhou é o maior adversário de um candidato, pois o próprio termina sendo influenciado e começa a andar de salto alto, estimulando os aliados a cruzarem os braços para esperar o resultado da apuração dos votos. Portanto, se enganam aqueles que, acreditando no volume de obras da atual administração, apostam como certa a reeleição de Edvaldo Nogueira. Político experiente, o pedetista certamente alertará seus simpatizantes para evitar o clima do “já ganhou”. Com tantos anos de janela, ele sabe que no mar revolto de uma campanha existem muitas surpresas e quem subestimar as ondas a serem vencidas até o dia da eleição corre o risco de morrer na praia. Marminino!

Prefeito afastado

O prefeito de Indiaroba, Adinaldo do Nascimento (MDB), foi afastado das funções pela Justiça. O suplicante é acusado pelo Ministério Público de ter metido a mão grande nos recursos reservados à coleta de lixo. Além de afastado, o prefeito está impedido de colocar os pés em qualquer órgão público municipal, conversar com servidores e demais investigados. Pelo que o MPE apurou, o “rombo” causado aos cofres públicos chega a R$ 5,8 milhões. Desconjuro!

Honra ao mérito

O deputado federal Valdevan Noventa (PL) foi homenageado com a Medalha de Honra ao Mérito pela Câmara de Estância. A honraria ao filho do município foi proposta pela vereadora Chica do Fato (PMB) e aprovada pela unanimidade do Legislativo. A parlamentar disse que a homenagem se justifica pelos “relevantes serviços prestados por Valdevan Noventa aos estancianos”. Então, tá!

Torre se defende

A Torre, responsável pela coleta de lixo em Aracaju, não gostou de algumas insinuações feitas pela candidata a prefeita Danielle Garcia (Cidadania). Em nota, a direção da empresa esclarece que alguns fatos “estão sendo explorados indevidamente” pela cidadanista. Segundo a Torre, dos três inquéritos conduzidos à época pela delegada Danielle, dois foram arquivador pelo Ministério Público Estadual e o outro nem teve iniciada a fase de defesa escrita. Pelo que revela a nota, a candidata anda falando abobrinhas. Misericórdia!

Abaixo o preconceito

As mulheres negras são o principal alvo de comentários depreciativos nas redes sociais. Estudo feito pelo pesquisador e PHD em Sociologia Luiz Valério Trindade, mostra que entre os que disseminam intolerância racial, 65% são homens na faixa de 20 e 25 anos. Já 81% das vítimas de discurso depreciativo são mulheres negras entre 20 e 35 anos. As principais vítimas de agressões na internet são médicas, jornalistas, advogadas e engenheiras negras. Home vôte!

A favor dos R$ 600

E o senador Rogério Carvalho (PT) defende que o valor do auxílio emergencial pago pelo governo federal permaneça de R$ 600. O petista entende não ser correto reduzir em 50% essa ajuda aos pobres, enquanto o óleo de cozinha aumentou 25%, a gasolina subiu R$ 20%, o feijão 48%, o arroz 25% e o leite 18,89%. Ademais, segundo Rogério, quem, como o presidente Jair Bolsonaro, diz que paga mil dólares de auxílio emergencial pode muito bem continuar pagando 600 reais. É, pode ser!

Venceu fácil

O presidente do Sindisan, Sílvio Sá, foi reeleito com 66% dos votos dos trabalhadores da indústria da purificação e distribuição de água e serviços de esgotos. A chapa concorrente, liderada por Roberto Aragão, foi votada por 29,85% da categoria. Após a apuração do pleito, Sílvio disse que o resultado das urnas foi o reconhecimento pelo trabalho do sindicato, “sempre comprometido com as pautas e as lutas da nossa classe”. Boa sorte à diretoria reeleita!

Compasso de espera

A população de Canindé do São Francisco aguarda a aprovação pela Assembleia Legislativa da intervenção na Prefeitura. Por sua vez, o prefeito Ednaldo da Farmácia (Progressista) já começou a arrumar as gavetas, enquanto espera o interventor Edgard Mota para entregar as chaves da desorganizada prefeitura. Essa será a terceira vez que ocorre uma intervenção estadual na administração de Canindé, município sergipano às margens do Rio São Francisco. Crendeuspai!

Debate incerto

A TV Sergipe só fará debate entre os candidatos a prefeito de Aracaju no 1º turno se houve um acordo entre eles. Por conta da pandemia, a emissora decidiu que o confronto de ideias só deve ser feito se houver acordo entre os partidos para que participem apenas os quatro candidatos mais bem colocados na pesquisa eleitoral mais recente (Ibope ou DataFolha). Também devido a Covid-19, a TV Atalaia só fará debate no 2º turno. A direção da emissora entende ser uma temeridade colocar no estúdio 11 candidatos, jornalistas e equipe técnica. É vero!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 3 de março de 1912.