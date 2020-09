Prefeitura de Aracaju oferece testes para detecção de HIV

23/09/20 - 15:42:09

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), oferece à população testes para detecção do vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Os testes rápidos para HIV estão disponíveis em toda a Rede de Atenção Básica de Aracaju, com profissionais capacitados para esse atendimento.

Assim como nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a testagem também é feita no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), núcleo que integra o Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar) do bairro Siqueira Campos. “A diferença do CTA para a unidade básica é que o Centro de Testagem é porta aberta e atendemos o estado como um todo”, explicou a coordenadora do Programa Municipal de IST/AIDS de Aracaju, Débora Oliveira.

A população que reside na capital sergipana pode procurar uma UBS para realizar o teste rápido e, outras pessoas que estejam querendo saber sua sorologia, devem se encaminhar ao Centro de Testagem e Aconselhamento. “A oferta dos exames nas nossas UBS é para atendimento da população da região”, frisou a coordenadora.

“O teste rápido a gente disponibiliza em diversas redes do nosso município. Ele fica nas maternidades também, porque é porta de entrada para as gestantes quando chegam para o parto. Então, toda gestante quando chega realiza o teste rápido, é protocolo do Ministério da Saúde”, contou Débora.

Além da oferta usual, nas UBS e no CTA, o município realiza também a testagem móvel, feita em um automóvel estruturado com equipamentos médicos e profissionais da saúde, chamado de Previna Móvel. Os veículos vão a diversos pontos da cidade, como empresas, escolas e eventos públicos. O atendimento é voltado para toda a população e busca tornar a realização dos exames mais dinâmica para todos.

Tal como as testagens, a população também pode ter acesso a medicação necessária para o tratamento. O paciente que tiver sorologia positiva para HIV conta com tratamento no Serviço de Atenção Especializada (SAE) do Cemar que, de acordo com Débora Oliveira, é o único local do estado a ofertar esses medicamentos.

“Na rede municipal tem a disponibilidade de medicações para o HIV e essas medicações são ofertadas dentro do Cemar, no Serviço de Atenção Especializada a pessoas vivendo com HIV. Esse é o único local do estado onde esses medicamentos são entregues. Qualquer pessoa que tenha sorologia positiva para HIV vai iniciar seu tratamento no Cemar Siqueira Campos”, disse a coordenadora do Programa Municipal de IST/AIDS.

Profilaxias

O Programa Municipal de IST/AIDS oferta também as chamadas profilaxias PrEP e PEP. A PrEP consiste no uso preventivo de medicamentos antirretrovirais, que devem ser tomados antes da exposição sexual ao vírus para reduzir a probabilidade de infecção pelo HIV. Já a PEP, é a profilaxia pós-exposição ao vírus HIV, de urgência, realizada por 28 dias após a exposição desprotegida.

A PrEP não é uma medida emergencial, é contínua, porém o tratamento não exclui o uso da camisinha, pois é formada por duas drogas antirretrovirais que só evitam a contaminação do HIV, e o preservativo serve para evitar todas as infecções sexualmente transmissíveis.

“A profilaxia PEP, que é a pós exposição, ela é atendida nas nossas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), tanto zona Norte como zona Sul. Lá também tem a oferta dos testes rápidos para essa profilaxia. As pessoas que precisam utilizar uma profilaxia pós exposição, devido ao rompimento da camisinha ou não utilização, têm até 72h para fazer. Ao chegar no serviço, primeiro vai fazer os exames para HIV, para saber se já tinha o vírus e não sabia, antes de fazer sua profilaxia. Então, a oferta também está nesses serviços”, detalhou a coordenadora Débora Oliveira.

Fonte e foto assessoria