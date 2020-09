PRESIDÊNCIA DO BANESE DIZ QUE ESTÁ PRONTO PARA ANTECIPAR 13º DOS SERVIDORES

23/09/20 - 08:31:53

Na manhã desta terça-feira, 22, o deputado estadual Capitão Samuel (PSC), acompanhado do presidente da Alese, Luciano Bispo (MDB), fez uma visita de cortesia à nova presidência do Banese.

Na oportunidade foram recebidos pelo Presidente, Helon Oliveira, e pela diretora de crédito e serviços, Olga Carvalhaes. Durante a visita eles conversaram sobre a antecipação do pagamento do décimo terceiro dos servidores públicos da ativa. A informação, até o momento, é de que o Banese já está pronto para disponibilizar a linha de crédito. Eles só aguardam que o governo do estado se posicione sobre esta antecipação e sobre o procedimento que será adotado.

O Capitão Samuel parabenizou a celeridade das ações. “Ficamos felizes com a conversa com o presidente do Banese e agora vamos aguardar que o governador anuncie o pagamento do décimo terceiro salário nos próximos quinze dias. Já sabemos que o desejo de Belivaldo é de que esta antecipação seja feita dentro do ano de 2020. Torcemos e trabalhamos para que os servidores recebam no tempo previsto”, reforça.

Por Anne Isabelle

Foto assessoria