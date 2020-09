Saúde de Aracaju disponibiliza agendamento de vacinas nas UBS por telefone

23/09/20 - 13:55:41

A vacinação é a forma mais eficaz de proteger crianças contra doenças graves. Por isso, manter o calendário vacinal em dia garante proteção aos pequenos, já que, por terem defesas imunológicas fracas, estão mais suscetíveis a doenças. Mesmo com toda importância, a cobertura vacinal, na capital sergipana, ainda está baixa. Assim, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ampliou o serviço de marcação de consultas por telefone, possibilitando também o agendamento de vacinações.

A solicitação pode ser feita a partir da central telefônica da Saúde de Aracaju, no 0800 729 3534. Após ligar, o cidadão deve digitar a opção 6, que dá acesso aos agendamentos de vacinas. A população pode solicitar o serviço de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

“O agendamento pelo 0800 proporciona à população maior acesso aos serviços, com menor exposição a aglomerações e aos vírus. Colocamos a opção da vacina devido a baixa cobertura vacinal e por ouvir muito da população relatos de que estavam com medo de ir a uma unidade de saúde, não ter a vacina ou precisar voltar outro dia, e acabava atrasando o calendário das crianças e da população, de maneira geral”, explica a coordenadora da Área Programática e Estratégica da Atenção Primária à Saúde da SMS, Kamila Fialho.

Inicialmente, o serviço começou com a marcação de consultas de pré-natal, uma alternativa criada para garantir às gestantes a continuidade do pré-natal de maneira segura, sem exposição ao novo coronavírus. A estratégia, segundo Kamila Fialho, funcionou. Com isso, a Atenção Primária ampliou o serviço para atendimentos odontológicos, diabéticos e hipertensos, e para agendamento de vacinações.

Em Aracaju, as Unidades Básicas de Saúde dispõem de salas de vacinas e promovem ações estratégicas nas grandes campanhas nacionais. A vacina é uma arma eficaz contra diversas doenças, pois ensina e estimula o sistema imunológico a produzir os anticorpos que geram imunidade, garantindo as defesas corporais para cada doença.

Para garantir a total efetividade do serviço, após o agendamento da vacinação, o usuário deve cumprir as recomendações de segurança sanitária, como uso de máscara, de álcool em gel e respeitar o distanciamento social ao se deslocar para uma unidade de saúde.

Foto: Sergio Silva