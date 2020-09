Saúde Estadual reabre credenciamento para técnico de enfermagem e laboratório

23/09/20 - 06:29:16

No credenciamento anterior, muitos profissionais foram desclassificados porque não enviaram toda a documentação solicitada

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que a partir das 10h desta quarta-feira, 23, até às 23h59 do domingo, 27, serão reabertas as inscrições do credenciamento para duas categorias: técnico de enfermagem e técnico de laboratório interessados em prestar serviços nos hospitais e Unidades de Pronto Atendimento 24h durante a pandemia.

Os profissionais interessados devem fazer o cadastro através do site da saúde no link Inscrição https://www.saude.se.gov.br/?p=24016 e enviar as documentação e requerimento solicitados. Os critérios adotados para classificação serão avaliação curricular e experiência.

A documentação deve conter obrigatoriamente, sob pena de indeferimento automático, requerimento de credenciamento (anexo I do edital), uma via ou fotocópia de cada um dos documentos em PDF, sendo necessários os documentos de Identidade com CPF, acompanhado de certidão que comprove sua regularidade; comprovante de residência; curriculum vitae atualizado e assinado (com telefone atualizado); cópia autenticada do diploma e especializações; certidão do Conselho Regional a que está vinculado; Cópia do NIT (PIS/PASEP) e contatos atualizados.

O coordenador de Recursos Humanos/SES, Gabriel Santana, alerta que no processo anterior muitos profissionais foram desclassificados porque não enviaram toda a documentação solicitada e pede atenção na inscrição.

“Pedimos que os candidatos anexem toda documentação obrigatória prevista no edital no ato da inscrição, pois a ausência dos mesmos implicará em reprovação do candidato. Vale destacar que o maior índice de reprovação das categorias de Técnico de enfermagem e de Técnico de Laboratório foram por falta da certidão do Conselho Regional a que está vinculado, o requerimento do credenciamento e os diplomas, que obrigatoriamente devem ser de nível médio e técnico”, destaca.

