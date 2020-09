SENAR ABRE CADASTRO RESERVA PARA TÉCNICO DE CAMPO NO ESTADO DE SERGIPE

23/09/20 - 14:45:35

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE abriu cadastro reserva para técnicos de campo com formação em Medicina Veterinária. Os técnicos atuarão no Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar – AteG.

O programa ATeG tem por objetivo orientar os produtores sobre como gerenciar a sua propriedade e aumentar a produção de leite. O produtor recebe acompanhamento mensal de um técnico de campo.

Para participar da seleção, os profissionais devem ser formados em Medicina Veterinária com experiência comprovada na área de bovinocultura leiteira, ser pessoa jurídica e ter a capacitação metodológica da ATeG. Mais informações sobre o credenciamento no edital disponível no site www.senarsergipe.org.br.

Por Adriana Freitas

Foto: CNA Brasil