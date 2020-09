SINDISAN: CHAPA 1 VENCE A ELEIÇÃO COM 66% DOS VOTOS DA CATEGORIA

23/09/20 - 06:21:16

A Chapa 1 – Unidade, Resistência e Luta venceu as eleições para Direção Executiva, Conselho Fiscal e respectivos suplentes do SINDISAN, no pleito realizado nos dias 21 e 22. Após a apuração dos votos, o atual presidente do sindicato, Silvio Sá, foi reconduzido ao cargo com os votos da maioria dos filiados e filiadas. Foram 820 votos para a Chapa 1 (66,34%); 369 votos para a Chapa 2 – Luta e Transparência (29,85%); 31 votos nulos (2,52%); e 16 em branco (1,29%), num total de 1.236 votantes.

Após a chegada de todas as urnas à sede do sindicato, por volta das 15 horas foi dado início ao processo de apuração dos votos, iniciando com a verificação das listas de votantes para que não houvesse duplicidade de votos. Feita essa verificação, por volta das 17h30 foi dado início à contagem dos votos e após três horas de apuração, que foi transmitida ao vivo pela página do sindicato no Facebook, o presidente da Comissão Eleitoral, Raimundo Cardoso, declarou vencedora a chapa liderada por Silvio Sá.

“Agradeço imensamente a todos os companheiros e companheiras da nossa chapa e toda a categoria por essa expressiva vitória, que foi um reconhecimento pela atuação firme da atual direção ao longo dos últimos três anos, onde o sindicato se fez presente, comprometido com as pautas e as lutas da nossa classe, sempre com dedicação e muito empenho”, destacou o presidente reeleito.

“Agora é dar continuidade ao nosso trabalho, com o respaldo maciço da categoria, o que significa muito para todos nós e nos estimula ainda mais a seguir nessa nossa luta. Quero agradecer também à Central Única dos Trabalhadores de Sergipe, à Federação Nacional dos Urbanitários e a todos os sindicatos parceiros pelo fundamental apoio à Chapa 1. Essa vitória é de todos nós”, enfatizou Silvio Sá.

O presidente da Comissão Eleitoral, Raimundo Cardoso, agradeceu pelo trabalho realizado por todos que participaram das eleições sindicais e destacou a expressiva participação da categoria no pleito, mesmo em meio à pandemia.

“Temos muito que comemorar. O processo eleitoral transcorreu dentro da normalidade e só temos que agradecer a todos os voluntários que nos ajudaram; e aos candidatos, que destinaram parte do seu tampo para dialogar com a categoria com o objetivo de buscar os votos para a direção do sindicato no próximo triênio. E o que mais nos surpreendeu foi que, em plena pandemia e mesmo com vários trabalhadores afastados, conseguimos atingir um quórum surpreendente, com 1.236 votantes. Isso demonstra o grau de politização da categoria, que compreende a importância do seu sindicato. Estamos no caminho certo, com a categoria unida e politizada para lutar por seus direitos e contra qualquer forma de privatização nas nossas companhias públicas de saneamento”, externou Cardoso.

Por George W. Silva

Foto assessoria