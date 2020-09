BEBÊ RECEBE ALTA HOSPITALAR DEPOIS DE 9 MESES INTERNADO EM MATERNIDADE

24/09/20 - 13:00:22

O pequeno Miguel dos Santos Soares nasceu na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) no dia 05 de dezembro de 2019 com idade gestacional de 36 semanas e 3 dias, pesando 2.770g. Ele recebeu alta hospitalar para casa no último dia 17, depois de nove meses, pesando 12 kg. A família agradeceu os cuidados recebidos na MNSL e agradeceu pelo trabalho desenvolvido na maternidade com pacientes que sofrem de Anóxia Neonatal Grave.

Diagnosticado com asfixia e anóxia neonatal grave, Miguel, que é mais um bebê tratado e cuidado pela maternidade, foi ainda avaliado na MNSL com síndrome genética. “Ele nasceu com uma displasia de quadril, foi avaliado pelo ortopedista e esteve acompanhado pela equipe de fisioterapia da MNSL, desde a admissão até hoje”, explicou a fisioterapeuta Ana Carla Motta Prado Bispo.

Ela disse que foi sugerida a continuidade da fisioterapia motora e respiratória. “Fizemos o trabalho para acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor, inibição ou diminuição de padrões patológicos já existentes para a manutenção da função pulmonar devido à necessidade de descolamento, deslocamento e eliminação de secreções das vias aéreas superiores (VAS) e Vias aéreas Inferiores (VAI)”, disse Ana Carla Motta.

A Técnica de Enfermagem Everline Macena, disse que Miguel foi para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) onde passou lá cinco meses. “Nós o abraçamos com todo amor e carinho aqui na Unidade. A equipe acaba criando um carinho especial pelos pacientes daqui. “Temos que trabalhar com muito amor, carinho e dedicação com tudo o que fazemos e não podemos ser só profissionais. “Devemos pensar também no lado emocional e na família, visando dar apoio”, relatou a técnica de enfermagem.

Mãe

“Hoje estamos recebendo alta hospitalar. A MNSL é uma escola, aqui, aprendi a cuidar dele, a dar banho, alimentar, e fazer o que for preciso. Desde que nasceu ele está aqui. Fez nove meses no dia 05 de setembro. Graças a Deus, estamos recebendo alta e a partir de hoje Miguel vai estar próximo da família, aguardando o que Deus definir’’ disse a mãe Deiviérika dos Santos. Ela agradeceu a equipe multidisciplinar da maternidade e disse que todos foram carinhosos com Miguel.

Informações e foto MNSL