Carreata do Setembro Amarelo acontece em Aracaju neste domingo

24/09/20 - 09:37:22

De olho no distanciamento social, fundamental neste momento de pandemia, a Associação Sergipana de Psiquiatria decidiu realizar a Campanha Setembro Amarelo em Aracaju, assim as pessoas poderão manifestar seu apoio à campanha da prevenção ao suicídio de forma segura. O evento acontece neste domingo (27), com concentração às 09h00 na Avenida Simeão Sobral (atrás do Mercado Municipal de Aracaju), a carreata seguirá até o estacionamento da Praia da Cinelândia. A organização pede aos participantes que permaneçam dentro dos carros durante a ação e que utilizem máscaras e álcool gel.

O presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria, Dr. Antonio Aragão diz que o balanço da Campanha Setembro Amarelo em Sergipe neste ano foi positivo. “A Carreata Setembro Amarelo Sergipe é um projeto inovador, e surge como uma alternativa às caminhadas e outros eventos públicos que devido à pandemia do COVID 19 foram cancelados. Nós, membros da Associação Sergipana de Psiquiatria e demais apoiadores estamos com uma expectativa positiva sobre o evento e a importância de discutirmos saúde mental e a prevenção ao suicídio. Nesse mês de setembro atípico, em que o distanciamento social se manteve necessário, foram realizadas muitas lives e seminários online, garantimos espaços inéditos na imprensa, com as entrevistas em rádios e programas de TV, além de diversas reportagens na mídia escrita com a temática prevenção ao suicídio, depressão e outros transtornos mentais na pandemia. Com o apoio de outros profissionais de saúde, empresas e instituições, nós conseguimos ampliar as discussões e uma maior conscientização da sociedade sobre este importante tema”, afirma.

O evento tem apoio da Equilíbrio Clínica Dia, que neste mês concedeu consultas gratuitas para a população, além de realizar lives abertas ao público com orientações do psiquiatra Dr. Alexandre Agacir. Kelly Coutinho, Sócia-administradora e Assistente Social da instituição, afirma que as ações trouxeram resultados positivos. “Fizemos uma grande programação neste mês, nosso objetivo era justamente fazer com que as pessoas pudessem ter acesso a um serviço de qualidade, promovendo portanto, um despertar para os cuidados com a saúde mental”, explica.

O evento também conta com o apoio de outras instituições de saúde mental.

Foto Associação Sergipana de Psiquiatria.

Fonte: Jornalista Rodrigo Alves.