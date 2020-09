CVC COMPRA MIL ASSENTOS EM COMPANHIAS AÉREAS E FARÁ PACOTES PARA SERGIPE

24/09/20 - 19:44:18

O Secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, participou de uma reunião virtual na tarde desta quinta-feira (24), com executivos da operadora CVC Corp, onde recebeu a informação que a maior operadora de turismo da América Latina comprou, de forma antecipada, das companhias aéreas mil assentos para vender pacotes turísticos na alta estação para Sergipe, a partir de dezembro. Foi tratada também a implantação de estratégias conjuntas para o aumento do fluxo de turistas para Sergipe.

Participaram da reunião, o Diretor Executivo de Produtos Nacionais da CVC CORP, Claiton Ermelin, o Diretor Executivo de Sourcing da CVC Corp, Sylvio Ferraz, além da diretora de marketing da CVC, Lucia Bittar, e da especialista em marketing, Thalita Santos.

“Tratamos também da formalização de um convênio entre o Governo do Estado, a ABIH local e a CVC, para aumentar as vendas de pacotes turísticos para Sergipe, campanhas de vendas compartilhadas, priorização de mercados emissores de turistas para Sergipe, abertura de diálogo com as companhias aéreas para manutenção de tarifas em patamares exequíveis. Logo de saída, a CVC comunicou que já comprou de forma antecipada mil assentos em voos para Sergipe para serem vendidos a partir de dezembro na alta estação, demonstrando claramente que acredita e que vai apostar no destino Sergipe”, informou Sales Neto.

Para o Secretário de Turismo esse movimento é apenas o começo de muitos outros que virão pela frente. “Temos um produto turístico muito forte nas mãos, que é o destino Sergipe. Vamos investir nas parcerias com as principais operadoras de turismo e agencias de viagens do país, além de trabalharmos a divulgação deste produto fantástico que é Sergipe para atrair cada vez mais turistas para nosso estado”, disse Sales.

*Mídia compartilhada *– O Governo do Estado está em vias de celebrar um convênio com a ABIH local para fazer uma ação conjunta de mídia compartilhada com a CVC Corp, divulgando Sergipe nos principais canais de mídia digital em mercados como São Paulo (capital e interior), Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Recife. “Estamos finalizando o convênio para assinar o mais rápido possível. Além dos canais de mídia digital, traremos influenciadores de redes sociais indicados pela CVC para Sergipe, pessoas que comprovadamente, quando vão para um destino turístico, conseguem aumentar as vendas de pacotes para aquele local”, finalizou Sales Neto.