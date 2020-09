Emprego em alta para profissionais de Tecnologia da Informação

O cenário de crise acelerou as demandas e com oferta de salários acima da média, profissionais de TI são altamente disputados no mercado de trabalho

Independente da crise gerada pelo novo coronavírus, os avanços tecnológicos ditam o ritmo das empresas que, de olho na competitividade, miram em alavancar eficiência e produtividade. Essa busca por soluções adequadas ao mercado tem demandado, e muito, os profissionais ligados à área de Tecnologia da Informação.

A necessidade é imediata e para, no mínimo, os próximos cinco anos. Essa informação foi divulgada recentemente pela consultoria Guia de Carreira que indica ainda que profissões envolvendo TI estarão entre as 15 mais demandadas pelo mercado de trabalho. No mês de abril deste ano, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) trouxe outro dado animador: a média salarial do subsetor de Software e Serviços em TI é a maior entre 10 categorias pesquisadas e apresenta valor de salário 2,8 vezes maior do que em outras carreiras.

Atenta ao cenário profissional e às demandas de mercado, a Unit lançou recentemente o curso híbrido de Engenharia de Software. “Temos momentos a distância e momentos práticos presenciais. Este curso atende as diretrizes da Sociedade Brasileira da Computação – SBC e é desenvolvido em quatro anos. Neste curso, contamos com as parcerias Oracle, SAP, RedHat, Microsoft, Jetbraim e AWS que nos permite trazer o que há de mais novo para nossos alunos, de conteúdo à certificação de mercado. Além disso, a modalidade híbrida traz o melhor dos dois mundos, o aluno tem um conteúdo a distância, não sendo necessário estar todos os dias na Universidade, mas tem momentos presenciais para a execução de práticas, o que permite sanar dúvidas”, explica o Prof. Dr. Fábio Gomes Rocha, coordenador dos cursos de Computação da instituição.

Vagas de estágio e emprego

O Unit Carreira tem ofertado muitas oportunidades para área Tecnologia da Informação, seja para estágio ou emprego. Essa era uma demanda crescente que deu um salto com o cenário da pandemia. “As empresas tiveram que aprimorar e otimizar seus processos tecnológicos. Empreendimentos que não priorizavam esse setor tiveram que se reinventar e investir na área”, explica Maria Luísa Teodoro, coordenadora do Unit Carreiras.

No banco de dados do Unit Carreiras há um bom número de currículos disponíveis, de profissionais e estudantes em fase de estágio, mas as solicitações por técnicos na área superam a disponibilidade.

“O problema hoje é não ter profissional suficiente para a quantidade de vagas. É um mercado que só tende a crescer e com valorização do profissional qualificado. As remunerações são bastante atrativas. Para os estágios segue a média de R$ 700, já para vaga de emprego as propostas são bem atraentes e ditadas pelo estado, país e área de atuação da empresa”, revela.

Outra vantagem para o profissional de TI é possibilidade de trabalhar home office. “O trabalho remoto já é uma prática comum dos profissionais da área de tecnologia. Tem surgido, por exemplo, vaga para uma empresa localizada em São Paulo, para contratação de colaborador em home office. O tipo de contratação pode ser efetiva, regime CLT ou pessoa jurídica”, completa.

Para quem busca uma oportunidade de estágio ou de trabalho, a Maria Luísa amplia a visão e traz uma dica. “Faço um convite para todos os nossos alunos, inclusive os de tecnologia, para que acompanhem o Unit Carreiras. Além de ofertar vagas, nós orientamos sobre como elaborar um currículo e instruímos sobre como participar de uma entrevista”, conclui.

