Governo do Estado libera cinemas, teatros, museus e amplia horário de restaurantes

24/09/20 - 14:34:58

O governador Belivaldo Chagas participou nesta quinta-feira (24), de reunião com o Comitê Técnico-Científico de Atividades Especiais (Ctcae) para avaliar os números da pandemia em Sergipe.

Durante a reunião, foi discutida ainda a possibilidade de ampliação da capacidade de funcionamento dos setores da economia autorizados no último Decreto .

Além da ampliação do horário de funcionamento de bares e restaurantes, bem como do número de participantes em eventos em ambientes abertos, o Estado autorizou a retomada do funcionamento de equipamentos de cultura, dentre eles, cinemas, teatros e museus.

Veja o que muda

-Para academias de ginástica, de qualquer modalidade, e demais atividades físicas, fica autorizada a realização de atividades físicas coletivas de contato, a exemplo de lutas, danças e artes marciais;

-Para restaurantes, lanchonetes, sorveterias, bares e estabelecimentos similares, o funcionamento fica autorizado no horário compreendido entre 06h e 02h.

-Para eventos corporativos, técnicos, científicos e similares e eventos sociais e celebrações diversas, fica autorizada a realização de eventos de pequeno porte para até 100 (cem) pessoas, em espaços fechados, e até 200 (duzentas) pessoas, em espaços abertos, cujos convidados ou participantes possam ser facilmente rastreados pelo anfitrião ou organizador do evento, através de convites nominais ou de inscrição prévia.

-Para a administração pública não essencial fica autorizada a abertura de todas as unidades do CEAC – Centro de Atendimento ao Cidadão, exceto a unidade itinerante que deverá permanecer fechada, observados os seguintes requisitos:

– Autorizada a retomada da Atividade Especial “Cinemas, teatros, museus e outros equipamentos culturais” com as seguintes condições: a capacidade máxima do ambiente ficará restrita a 100 (cem) pessoas, limitada às medidas de distanciamento das poltronas e à capacidade máxima de ocupação do ambiente de 50%; fica autorizada a compra de 2 (duas) poltronas vizinhas no mesmo procedimento; os parques de diversão deverão permanecer fechados.