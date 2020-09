Grupo Energisa ingressa na Rede Brasil do Pacto Global

A maior iniciativa de Sustentabilidade corporativa do mundo

Nos últimos anos, o envolvimento das empresas brasileiras em torno do tema sustentabilidade tem sido cada vez maior. Hoje, existe um melhor entendimento sobre o papel das organizações neste contexto e, por isso, diversas companhias com atuação no Brasil possuem áreas para planejar e atuar em ações de Sustentabilidade.

Como reflexo dessa preocupação em desenvolver ações consistentes que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade, o Grupo Energisa, quinto maior grupo distribuidor de energia do país, acaba de integrar a Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da Nações Unidas (ONU) que fornece diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras. Com mais de 13 mil participantes em quase 170 países, a iniciativa conta com mais de 800 membros no Brasil, país que possui a terceira maior rede no mundo.

O Pacto tem a missão de mobilizar as empresas na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Quem integra a iniciativa assume ainda a responsabilidade de contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que fazem parte da Agenda 2030, e buscam assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, agir contra as mudanças climáticas, bem como enfrentar outros desafios de nossos tempos.

A iniciativa estimula a evolução constante das práticas internas de sustentabilidade. “Estamos empenhados em tornar o Pacto Global e seus princípios, parte da estratégia, da cultura e das operações cotidianas de nossa empresa e em nos envolvermos em projetos cooperativos que promovam os objetivos mais amplos de desenvolvimento das Nações Unidas, em particular os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, afirma Ricardo Botelho, presidente do Grupo Energisa.

O Grupo Energisa solicitou sua inclusão na plataforma de Ação pelo Clima, norteado pelo ODS 7, que busca assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos e pelo ODS 13, que é o de ação contra a mudança global do clima, por meio do desenvolvimento de atividades e projetos especialmente voltados para mitigação, adaptação e financiamento climático. “Um dos objetivos da Agenda de Sustentabilidade do Grupo é promover uma Transição Energética eficaz, além de fomentar novos investimentos em projetos de eficiência energética e gestão da sustentabilidade. Nosso engajamento nessa frente contribuirá positivamente para ações com foco na redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)”, explica a Gerente de Sustentabilidade da Energisa, Isabel Vasconcellos.

Dando continuidade à implementação da Agenda de Sustentabilidade, o Grupo está conduzindo consulta aos stakeholders da empresa para identificar quais são os temas mais relevantes, em termos de materialidade, visando a gestão sustentável dos negócios da empresa. Após a conclusão dessa etapa, será possível priorizar os ODSs que dialogam com esses temas e montar o mapa de gestão.

Um outro compromisso assumido recentemente pelo Grupo é a ação em parceria com a UNESCO, para a distribuição de cestas básicas a 3,3 mil famílias em situação de grande vulnerabilidade, especialmente neste momento de pandemia. As cestas básicas, respeitando características locais de cada região, contemplam itens que visam a segurança alimentar das famílias, como carnes, farinha, flocos de milho, legumes, composto lácteo, entre outros mantimentos. Essa ação contribui diretamente para ODS 2, que trata de Fome Zero e Agricultura Sustentável, contribuindo para eliminação da fome, alcançando a segurança alimentar e melhoria da nutrição.

Para saber mais informações sobre o Pacto Global acesse www.pactoglobal.org.br.

