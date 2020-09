Márcio Macêdo dialoga com lideranças do conjunto Augusto Franco

Pré-candidato ouviu demandas da população e relembrou as muitas ações realizadas pelo PT na capital

Na noite desta quarta-feira, 23, o pré-candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), dialogou com lideranças do conjunto Augusto Franco, na Zona Sul da capital. No encontro, que contou com a presença do ex-deputado estadual, Robson Viana, e do pré-candidato a vereador, Joaquim do Janelinha, o petista ouviu algumas demandas de moradores.

Segundo Joaquim do Janelinha, a realidade do Augusto Franco, um dos principais conjuntos da cidade, se resume em abandono, com praças sem reformas, campos sem estrutura e ruas destruídas. “Por quê o Augusto Franco é abandonado? Por quê não olham para nós? Precisamos de alguém que olhe para a nossa região e que invista em ações que devolvam a dignidade da nossa gente. E eu sei que, com Márcio, que traz consigo todo o legado do PT e do saudoso Marcelo Déda, voltaremos a viver o desenvolvimento. O PT foi o partido que mais fez por Aracaju. E, aqui, em nosso conjunto, temos obras, como o Hospital Fernando Franco e a Praça da Juventude, que nos certificam de quem realmente trabalha por nós”, afirmou.

A professora Iolanda Vieira, moradora do conjunto há 38 anos, corroborou com a opinião de Joaquim. Em seu discurso, representando as lideranças locais, ela pontuou que a região necessita voltar a ser inserida nos serviços municipais. “Quem quer mudança, pode fazer a mudança. E, aqui, sentimos essa força. Mas percebo que estamos órfãos aqui no conjunto. Por isso precisamos focar na união para que possamos voltar a ter investimentos em nossa região. Vivo de perto a realidade do descaso que nosso bairro passa. Desde a gestão do saudoso Marcelo Déda não temos projetos significativos. E isso precisa mudar. Precisamos de gestores que, realmente, representem Aracaju”, discursou.

O ex-deputado estadual, Robson Viana, destacou a importância da aliança nessa caminhada. “Meu lado é esse aqui. Meu palanque é esse. Precisamos ter foco e nos alinhar ao projeto de mudança de Aracaju. E nosso projeto é esse aqui. Precisamos ter um olhar voltado às expressões e sentimentos de Aracaju, mas que precisa de gestão e sei que Márcio tem esse olhar”, declarou Robson Viana.

“Márcio e Ana Lúcia têm uma linda história política e social. Eles têm o que mostrar e trazem, em todas as ações, o legado de amor e de trabalho do PT. Tudo que o Partido dos Trabalhadores fez pela nossa capital precisa ser retomado e fazer Aracaju reviver o desenvolvimento. Nosso maior capital é o povo e, com vocês, vamos revolucionar a nossa capital”, acrescentou.

Durante o encontro, Márcio Macêdo comentou sobre o resgate dos projetos do PT e relembrou as muitas ações realizadas na capital. “Em todos os cantos de Aracaju, tem obras dos governos do PT. Tem a nossa marca. Aracaju precisa voltar a reviver dias assim. Nosso povo precisa de cuidado e atenção que merecem e sabemos como fazer isso. O povo Augusto Franco sabe que a gestão petista tem serviço prestado. Aqui, o povo cuida da saúde no Hospital Fernando Franco, que é uma obra do PT”, disse.

“Aracaju não pode cair em mãos erradas. O povo precisa de educação de qualidade, de saúde. De emprego. E esse é o foco do nosso debate. Vamos enfrentar esse momento de maneira honrosa, com ética. Mostrando a importância do diálogo. Porque só com o diálogo, com a participação popular, conseguiremos mudar a situação que nossa cidade se encontra”, concluiu.

