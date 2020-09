MNSL lança campanha semana da criança para arrecadação de brinquedos

24/09/20 - 15:42:06

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) está iniciando a campanha “Semana da Criança: “Faça sua doação e ajude a colocar um sorrido no rosto de uma criança. A atividade está sendo desenvolvida pelo ambulatório de seguimento do recém-nascido de alto risco, Maria Creuza de Brito Figueiredo e terá como foco a doação de brinquedos para as crianças assistidas pelo ambulatório.

A gerente do ambulatório, Catharina Correa Costa, disse que todos os anos são promovidas comemorações no dia das crianças e este ano, apesar das adequações exigidas pela pandemia, não será diferente. “Estaremos comemorando essa data tão significativa para nossas crianças. Pedimos então a colaboração através da doação de brinquedos para crianças de 0 a 2 anos que são assistidas pelo ambulatório. Sabemos que é um momento difícil para todos, mas com um pouquinho da solidariedade de cada poderemos fazer nossas crianças sorrir no dia dedicado a elas”, disse Catharina.

Ela disse ainda que os brinquedos novos serão doados para as crianças de 0 a 2 anos de idade e os brinquedos usados passarão por seleção pela equipe do ambulatório para ver se são adequados a idade das crianças. “Os brinquedos poderão ser entregues na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, na Av. Tancredo Neves, 5.700, ou no próprio ambulatório que fica na rua Goiás sem número, bairro José Conrado de Araújo (antiga Maternidade Hildete Falcão de Araújo) “, informou a gerente.

Entrega – Ela disse ainda que no dia 13 de outubro, será realizada a entrega dos presentes com a presença dos voluntários Palhaços de Propósito, que por mais um ano marcarão presença na semana da criança, proporcionando muita alegria. As doações serão aceitas até o dia 09/10 e a entrega às crianças será realizada no dia 13/10 no próprio Ambulatório.

Fonte e foto assessoria