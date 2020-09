MPE deflagra a segunda fase de operação que apura fraudes na prefeitura de Carmópolis

24/09/20 - 08:08:09

Na manhã desta quinta-feira (24), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/SE), com o apoio do GAECO/BA e de unidades policiais da Bahia, deflagrou mais uma fase da operação PANDEMONIUM, cumprindo novos mandados de busca e apreensão, desta vez no Município e Novo Triunfo, no Estado baiano.

A Operação teve sua primeira fase deflagrada há cerca de um mês e foi fruto de investigações de desvios e fraudes praticados no âmbito de contratos do Município sergipano de Carmópolis, envolvendo empresas baianas. Tratam-se de contratos pagos com recursos públicos destinados ao combate da pandemia mundial da Covid-19.

Após o cumprimento dos primeiros mandados de buscas, logrou-se apurar novos indícios de crimes contra a Administração Pública, pela mesma organização criminosa, voltada ao desvio de recursos públicos da saúde.

Com base nesses indícios, foram deferidos novos mandados pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, em endereços residenciais e empresárias.

Vale lembrar que, na primeira fase da operação, fora determinado o afastamento cautelar do prefeito de Carmopolis, além de um secretário Municipal.

A Operação Pandemonium 2, do GAECO/SE, conta com o apoio operacional, na Bahia, do GAECO do MP/BA, da SSP/BA e da Polícia Civil (DIP, DEPIN e DRACO).

Gaeco/SE