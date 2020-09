Parque dos Falcões de Itabaiana é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe

24/09/20 - 14:19:41

De autoria da deputada estadual Maria Mendonça (PSDB), foi aprovado, nesta quinta-feira, o Projeto de Lei 119/2019 que reconhece o Parque dos Falcões, sediado no Município de Itabaiana, como Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe.

“Garantir esse título ao Parque dos Falcões é contribuir com a preservação da tradição, história, educação e turismo da comunidade sergipana”, disse a deputada. O local fica a 45 quilômetros de Aracaju, localizado na Serra de Itabaiana. “Ele foi construído e se mantém graças ao trabalho árduo e o esforço de dois sensíveis e abnegados homens: José Percílio e Alexandre Correia”, lembrou.

O título, no entender da deputada, cria uma nova perspectiva no sentido do zelo e atenção por parte do poder público e de toda a sociedade. O Parque dos Falcões, ressaltou Maria Mendonça, é visitado por estudantes, turistas, pesquisadores de todas as partes do mundo. Além de ser um dos poucos espaços brasileiros com autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para criações de falcões em cativeiro.

“É indiscutível a relevância do título, assim como a importância do Parque dos Falcões para Sergipe e para o Brasil. É, sem dúvida, uma referência para o país e um orgulho muito grande para o nosso Estado, especialmente, para nós Itabaianenses”, concluiu Maria.

Unesco

É considerado Patrimônio Cultural Imaterial, segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), “práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural”.

