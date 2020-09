PL QUE PROPÕE SEMANA ESTADUAL DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS É APROVADO NA ALESE

24/09/20 - 15:21:17

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou por maioria na sessão desta quinta-feira (24), o Projeto de Lei (PL) de nº 92/2019, de autoria do deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23), para que seja incluído no calendário oficial do estado de Sergipe a Semana Estadual de Segurança das Escolas, a ser realizada anualmente, na segunda semana do mês de outubro.

O parlamentar apresentou este projeto para que o Estado tenha uma política de prevenção da violência e da criminalidade no ambiente escolar. Segundo o PL, o objetivo é promover

interação entre a escola e os órgãos de segurança pública; difundir os programas da Polícia Militar de Sergipe como o Programa Educacional de Resistências às Drogas e a Violência ( Proerd); orientar alunos e professores sobre como agir diante de situações de violência nas dependências escolares e fomentar a criação de novos projetos e ações voltados a prevenção de quaisquer formas de violências nas escolas.

Dr. Samuel Carvalho fala sobre a importância do PL e reforça a condição de somação de medidas já existentes. “O aumento de ataques violentos nas escolas, inclusive com vítimas fatais, sugere que sejam tomadas medidas de enfrentamento a um problema que assusta e deixa perplexa a sociedade brasileira. Qualquer medida que venha somar-se às já existentes é bem vinda, e deve ser objeto de atenção de todos. O debate fomentado no âmago da sociedade civil, bem como dos órgãos de segurança pública como ambiente escolar podem contribuir significativamente para reduzir esse drama que afeta famílias brasileiras”, afirmou.

O PL segue agora para sanção do governador.

Por: Assessoria