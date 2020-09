POLÍCIA RODOVIÁRIA APREENDE 24 CÃES TRANSPORTADOS EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS

24/09/20 - 13:10:48

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe, resgatou 24 cães da raça Shih-tzu, sendo 21 filhotes e três adultos. Os animais estavam sendo transportados, em condições precárias, no banco traseiro e porta-malas de um carro. O fato aconteceu no Km 94 da BR-101, em Nossa Senhora do Socorro. A apreensão ocorreu durante a fiscalização feita no Fiat/Uno com placas de Alagoas.

Segundo os policiais rodoviários federais, alguns cães demonstravam aparente cansaço e estavam machucados. O confinamento aglomerado dificultava a respiração, mobilidade e descanso dos animais, além da higienização precária e da ausência de materiais que suavizassem o impacto das caixas plásticas com a pele dos animais. Também não havia alimentação adequada para os filhotes.

De Anápolis para Arapiraca

O motorista, que seguia com um passageiro, informou que saiu com os animais de Anápolis (GO) com destino a Arapiraca (AL). Ele contou, ainda, ter recebido R$ 17 mil pelo transporte dos cães, que seriam entregues a um pet shop com lojas em Aracaju e Maceió (AL). Os ocupantes do veículo não portavam qualquer documentação dos animais, como nota fiscal, guia de transporte e comprovação de vacinação.

A situação degradante em que se encontravam os animais se enquadrou no crime de maus tratos de animal doméstico, previsto na Lei Ambiental. O condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer em juízo quando intimado, e os animais foram encaminhados para uma ONG de proteção de animais, ficando à disposição da justiça.

Fonte e foto: Ascom/PRF