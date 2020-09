PREFEITA HILDA RIBEIRO FORMA A MAIOR COLIGAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE LAGARTO

24/09/20 - 05:00:17

Com o fim das convenções partidárias e a proximidade do início do período de campanha eleitoral, os grupos políticos da cidade de Lagarto começam a se organizar para a grande movimentação que deve se iniciar nos próximos dias.

Porém, o grupo que mais se destacou, mais recebeu apoio e, consequentemente, mais cresceu no Município de Lagarto, foi o agrupamento da prefeita Hilda. Além do Solidariedade, partido da prefeita, Hilda conseguiu juntar o PDT, PTB, PSB, PSL e Republicanos e conseguirá alcançar o maior tempo de rádio entre todas as coligações.

“Com diálogo e respeito, conseguimos agregar partidos importantes ao nosso projeto. Isso porque as compreenderam e aceitaram o modo como faço política. Sempre com respeito, compromisso e honestidade”, afirmou a prefeita Hilda Ribeiro.

Por Fábio Viana

Foto assessoria