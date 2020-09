Projeto de autoria de Vinícius Porto obriga agências bancárias a ter tradução em Libras

Nesta quarta-feira (23/9), a Câmara de Aracaju aprovou, o Projeto de Lei 227/2019, de autoria do vereador Vinícius Porto (PDT), que obriga agências bancárias a disponibilizarem um profissional tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para atendimento às pessoas com deficiência auditiva. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos vereadores.

De acordo com Vinícius Porto, o objetivo é reduzir as barreiras nas comunicações, que impedem a interação social das pessoas com deficiência e as privam de exercer direitos. “Estamos falando de direitos, de inclusão social e, acima de tudo, de respeito. A falta de acolhimento e inclusão limita o acesso dessas pessoas a atividades básicas como fazer uma simples operação bancária, por exemplo. Essa realidade precisa mudar”, defende o parlamentar.

A iniciativa de Vinícius Porto foi elogiada pelos vereadores que destacaram a sensibilidade do parlamentar diante do problema da deficiência auditiva que hoje no Brasil atinge mais de 10,7 milhões de pessoas. “É um projeto que defende a participação social em igualdade de condições para as pessoas surdas. Vinícius Porto está de parabéns pela iniciativa”, afirma o vereador, Américo de Deus.

A importância do Projeto também foi destacada pelo vereador, Lucas Aribé. “Esta lei irá garantir mais acessibilidade e a dignidade às pessoas com necessidades especiais. É um projeto que precisa entrar em vigor urgentemente. Parabenizo Vinícius Porto pela iniciativa”, enfatiza o parlamentar.

“Libras representa, para as pessoas com deficiência auditiva instrumento essencial para o exercício dos direitos de cidadania. O Projeto apresentado por Vinícius Porto é de essencial importância para a inclusão dessas pessoas à sociedade”, reforça vereador, Dr. Marcos.

