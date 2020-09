TCE corrige equívoco e diz que não houve irregularidades na gestão de José João

24/09/20 - 08:16:26

A correção foi feita após análise do parecer técnico jurídico, que não encontrou irregularidades na administração de José João, quando foi prefeito da cidade de Telha, entre os anos de 2005 e 2008.

Ao constatar o equívoco, o Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, solicitou a retirada do nome de José João da lista de gestores com contas rejeitadas no estado.

O documento atesta, também, que não foram encontradas irregularidades ou ilegalidades nos atos administrativos exercidos por José João, quando o mesmo esteve à frente da prefeitura.

Por meio de uma correspondência oficial, o presidente do TCE-SE, comunicou o fato ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, o Desembargador José dos Anjos, e ao Procurador Regional Eleitoral do estado, Heitor Alves Soares. Ambos irão analisar o pedido para que seja sanada qualquer dúvida sobre a legitimidade de candidatura de José João.

Assessoria de comunicação