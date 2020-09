TERMINAM INSCRIÇÕES EM PÓS-GRADUAÇÃO GRATUITA PARA PROFESSORES

Os professores das redes públicas estaduais e distrital que atuam em educação profissional e tecnológica têm até hoje (24) para se inscrever na seleção do curso de pós-graduação em docência oferecido pelo programa Novos Caminhos. São oferecidas 4.320 vagas, distribuídas em polos localizados em todos os estados e no Distrito Federal.

A oferta do curso é feita em parceria do Ministério da Educação (MEC) com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). O link para inscrições e o edital completo estão disponíveis no site do Ifes.

O processo seletivo se dará por sorteio, previsto para ocorrer em 28 e 29 de setembro. Na seleção haverá reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

O curso de especialização é gratuito e terá duração de 12 meses. As aulas têm início previsto para o dia 26 de outubro deste ano. Ele será ofertado na modalidade a distância, sendo que haverá atividades avaliativas a serem aplicadas presencialmente em um dos mais de 100 polos de apoio apresentados no edital.

De acordo com o MEC, as vagas correspondem à primeira oferta de formação de professores, e a expectativa é alcançar, até 2022, 40 mil docentes que atuam na educação profissional, com cursos de complementação pedagógica, atualização tecnológica e especialização.