Edvaldo Nogueira: “Vou à reeleição pra continuar trabalhando”

24/09/20 - 14:04:45

Em reunião realizada pelo diretório municipal do Podemos, nesta quarta-feira, 23, o prefeito e pré-candidato à reeleição, Edvaldo Nogueira, acompanhado da pré-candidata à vice, Katarina Feitoza, recebeu o apoio de todos os 36 pré-candidatos a vereadores pelo partido.

Edvaldo agradeceu a adesão do Podemos de Aracaju à coligação Pela Vida, Pela Cidade saudando o presidente municipal do partido e anfitrião do evento, Vovô Monteiro, e o presidente estadual da sigla, deputado Zezinho Sobral, que não pôde comparecer. O prefeito reafirmou seu compromisso de fazer da política “o instrumento para trabalhar e fazer o melhor pelas pessoas que mais precisam”.

“Não vou à reeleição pela vaidade, pelo cargo, nada disso me fascina. Vou à reeleição porque quero continuar trabalhando por quem mais precisa, para dar continuidade àquilo que já está planejado, mas ainda não tivemos como realizar, para fazer ainda mais”, assegurou o prefeito.

Durante o encontro, no qual foram adotadas medidas necessárias para evitar o contágio pelo novo coronavírus, Edvaldo destacou o empenho de sua gestão para “reconstruir e recuperar a cidade”, nos últimos três anos e nove meses, a partir da reorganização financeira do município que possibilitou à prefeitura investir mais de R$800 milhões nesse período.

“E é para dar continuidade a esse trabalho realizado em toda a cidade que colocamos nossa pré-candidatura à reeleição”, enfatizou o prefeito. Nessa caminhada, reconheceu ele, o apoio do Podemos é “importante e necessário”, dada a representatividade da chapa do partido à Câmara de Aracaju, formada por 11 mulheres e 25 homens.

Para Katarina Feitoza, a seriedade e competência com que Edvaldo governa a cidade foi determinante para que aceitasse compor, como vice, a chapa de reeleição do prefeito. A pré-candidata à vice reforçou, junto aos pré-candidatos do Podemos, a necessidade de assegurar a continuidade do projeto “que está transformando a cidade”. “Não podemos apostar no que é duvidoso”, frisou.

“Aonde quer que vocês forem pedir voto, além de apresentar o trabalho que desenvolvem junto a suas comunidades, vão ter o que mostrar do trabalho de Edvaldo. Esse é o diferencial, é um trabalho que está presente em toda a cidade, voltado, sobretudo, para lado social, para quem mais precisa”, salientou Katarina.

Segundo Vovô Monteiro, a decisão do partido de apoiar a reeleição do prefeito “foi unânime” entre os pré-candidatos do Podemos à Câmara de Aracaju. O anfitrião do encontro destacou ainda que a escolha se deu em virtude da habilidade demonstrada por Edvaldo para governar a cidade.

“Ele governa olhando pra frente, pra fazer a cidade avançar, e é por isso que vamos buscar a reeleição dele. Como se diz no popular, em time que está ganhando, não se mexe”, disse o presidente do diretório do Podemos na capital ao finalizar a reunião que referendou o apoio do partido a Edvaldo e Katarina, pré-candidatos da Coligação Pela Vida, Pela Cidade.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes