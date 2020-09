CAIXA SUPERA A MARCA DE 300 MILHÕES DE PAGAMENTOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

25/09/20 - 12:59:37

Volume de pagamentos beneficiou até agora 67,2 milhões de brasileiros

A CAIXA alcança, nesta sexta-feira (25/09), a marca de 304,5 milhões de pagamentos do Auxílio Emergencial, beneficiando 67,2 milhões de brasileiros. Os pagamentos somam um montante de R$ 207,9 bilhões disponibilizados pelo Governo Federal, com o objetivo de amenizar os impactos da pandemina do novo coronavírus na renda da população brasileira.

A maior ação de pagamento social da história do país atinge a marca histórica no dia em que inicia o crédito de R$ 1,6 bilhão do Auxílio para 4 milhões de beneficiários nascidos em setembro, conforme o calendário do Ciclo 2, e a disponibilização de R$ 428,2 milhões referente à primeira parcela do Auxílio Emergencial Extensão para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 7.

Os ciclos de crédito em conta seguem até dezembro para o pagamento das parcelas definidas pelo Governo Federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App CAIXA | Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Atendimento ao cidadão

A CAIXA já processou 109,1 milhões de cadastros para o Auxílio Emergencial. Foram 1,73 bilhão de visitas ao site criado para o programa; mais de 120 milhões de downloads do App Auxílio Emergencial; mais de 522 milhões de ligações para central telefônica 111 e mais de 240 milhões de downloads do aplicativo CAIXA Tem.

O banco publica as atualizações diárias de números referentes ao pagamento do Auxílio Emergencial no link: https://caixanoticias.caixa.gov.br/.

