Colisão frontal envolvendo carro de passeio e moto deixa duas pessoas mortas no interior

25/09/20 - 15:01:42

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou duas pessoas mortas na rodovia SE-175, no município de Ribeirópolis.

O acidente foi registrado por volta das 11:30 horas desta sexta-feira (25) e as informações são de que um Fiat Toro e uma motocicleta CG 150 colidiram, deixando dois mortos. Com o impacto da colisão, os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados do veículo e morreram no local.

De acordo com populares, o veiculo Toro seguia sentindo Ribeirópolis, quando tentou desviar de um buraco indo para a contra mão e atingiu a moto.

Eles foram identificados como Ednaldo e a passageira, Finha.

O Instituto Médico Legal recolheu os corpos.

Com informações de Capital FM

Foto Redes Sociais