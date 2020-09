Inelegível pelo STJ, Sérgio Reis não disputa mais prefeitura de Lagarto e anuncia seu irmão, Fábio Reis, como candidato

O ex-deputado federal Sérgio Reis (MDB), reuniu o seu grupo político, nesta sexta-feira (25), no final da tarde e anunciou que não seria mais candidato a prefeito de Lagarto, praticamente às vésperas do registro de seu nome, homologado em convenção pelo Partido.

Sérgio Reis anunciou a oficialização da candidatura do seu irmão, deputado deputado federal Fábio Reis, presidente regional do MDB em Sergipe, à Prefeitura de Lagarto. O motivo foi do impedimento do seu nome para disputar o mandato, que lhe fora transmitido pelo advogado Marcio Conrado, informando que o STJ, em decisão na tarde desta sexta-feira, o tornou inelegível.

Segundo informação de Brasília, “a decisão que impediu a candidatura de Sérgio Reis foi monocrática, proferida pelo ministro do STJ Sérgio Kukina. Ele vai recorrer e acredita que poderia reverter a situação, mas preferiu recuar da candidatura, para evitar uma eleição em que estaria sub judice.

Na avaliação do grupo que o apoia, “Sérgio seria eleito com uma diferença superior a 10 mil votos”, e admite que “com Fábio Reis disputando o mandato a diferença será muito maior”. A questão é que Sérgio esteve ausente da política em Lagarto por muitos anos e estava reconquistando os eleitores, mas o deputado Fábio Reis se mantém presente na cidade e “faz uma atuação importante na Câmara Federal em favor de Lagarto”.

Aviso de Sérgio – Ao falar para o pessoal do seu grupo, Sérgio Reis disse: “Meus amigos e minhas amigas, com total transparência e honestidade, apesar de estar muito triste, anuncio a vocês a retirada da minha candidatura a prefeito de Lagarto e a oficialização da candidatura do meu irmão, Fábio Reis, para que ele possa continuar o que todos nós, juntos, começamos a construir: uma Lagarto de um novo jeito.

Mais uma vez, as “forças ocultas” que, infelizmente, imperam em Lagarto fizeram com que uma decisão lá de Brasília impedisse, nesse momento, de seguir em frente com meu nome para prefeito do nosso município. Neste momento, porque agora Fábio seguirá no comando do nosso projeto rumo à vitória e em breve, logo ali, quando a verdade se restabelecerá, estaremos todos juntos tocando a construção de uma nova Lagarto, uma Lagarto do futuro”.

Segundo informação de uma fonte bem avisada de Lagarto, que disputa uma vaga na Câmara Municipal no pleito deste ano, “essa decisão do STJ era esperada, embora os Reis demonstrassem certeza de que Sergio ganharia o processo”. Também já estava definido no grupo, inclusive na família, que Fábio Reis seria o candidato caso houvesse a impugnação, como aconteceu.