JOVEM DESAPARECIDO É ENCONTRADO MORTO NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS

25/09/20 - 07:27:45

Um jovem identificado como Carlos Marcelo, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (25) no município de Cristinápolis.

As informações são de que o corpo do jovem estava enterrado em um terreno, no Povoado Gameleira. De acordo com a Polícia Militar, ele estava desaparecido há três dias.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para desenterrar o corpo do jovem.

A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.