EDVALDO E KATARINA REGISTRAM CANDIDATURA COM PROGRAMA DE GOVERNO

A coligação “Pela Vida Pela Cidade” registrou, na Justiça Eleitoral, nesta quinta-feira, 24, a candidatura do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) à reeleição tendo a delegada Katarina Feitoza (PSD) como candidata a vice-prefeita. Edvaldo e Katarina conseguiram reunir o maior número de partidos em apoio às suas candidaturas. São 10 agremiações: além do PDT e PSD, compõem o grupo PCdoB, Republicanos, Solidariedade, PV, PSC, MDB, Progressistas e Podemos.

“É com a tranquilidade de quem realiza, de quem cumpre o que promete, que Edvaldo volta a falar aos aracajuanos e aracajuanas. Mesmo em períodos difíceis, fizemos muito pela cidade, muito mais do que prometemos na última campanha. Com disposição, capacidade administrativa, experiência, trabalho e planejamento, foi possível retomar obras que estavam paralisadas e iniciar novos projetos. Conquistamos mais de R$ 800 milhões para a cidade, que estão sendo bem utilizados na transformação de Aracaju, uma vez que 70% destes recursos estão sendo investidos nas regiões que mais precisam”, afirma a coligação no documento com as propostas de governo registrado na Justiça Eleitoral.

O texto prossegue apontando que “Edvaldo e Katarina reafirmam, com sua candidaturas, a disposição que sempre tiveram de fazer o bem, de resolver os problemas das pessoas e de fazer parte da transformação que a sociedade espera, que é trazer dignidade, justiça, desenvolvimento e melhorias de qualidade de vida”.

Neste sentido, o programa de governo ressalta que “é gratificante olhar para trás e ver que em três anos e nove meses, nunca se fez tanto por Aracaju”. “Conseguimos reconstruir nossa cidade, levar melhores condições de vida para nosso povo e colocar em prática um projeto transformador. A ideia de construção de uma cidade mais inteligente, humana e criativa, a conquista de recursos, o planejamento estratégico que nos conduziram ao longo dessa gestão e, mais recentemente, a ação responsável e corajosa no enfrentamento ao coronavírus, reacende uma nova esperança, de que vamos continuar trabalhando e continuar fazendo mais e melhor pela vida e pela cidade”, detalha.

Agenda de Desenvolvimento

Para um novo governo, de 2021 a 2024, a proposta de Edvaldo e Katarina se baseia no conceito de cidade integrada. “A solução para os problemas de Aracaju e sua preparação para o futuro que queremos passa pela visão de uma cidade integral, integrada e multilateral. Educação, saúde, transporte e mobilidade urbana inteligente, segurança, moradia são aspectos que andam juntos e a solução de um tem impacto positivo para a solução do outro”, conforme consta no programa de governo.

O documento afirma ainda que se torna imperativa a “construção de uma agenda de desenvolvimento com oportunidades para todos e todas, capaz de colocar as pessoas no centro das políticas públicas, programas e projetos, priorizando a qualidade de vida, o bem-estar social e o pleno atendimento de seus direitos”.

É a partir destes conceitos que Edvaldo e Katarina se propõem a realizar uma administração baseada em 12 temas estratégicos: Educação, Saúde, Geração de Emprego, Infraestrutura Urbana, Assistência Social, Segurança Pública Municipal, Sustentabilidade, Mobilidade Urbana Inteligente, Direitos Humanos, Cultura, Inovação e Esporte.

Edvaldo e Katarina avançam, no programa de governo, ao se comprometer ainda com a criação do “Cidade Futuro”, um projeto de cidade amplo, abrangente, que pensa Aracaju não como um conjunto de segmentos a serem abordados de maneira isolada e estanque, mas como um todo indivisível e completamente integrado, com foco em seis grandes eixos estruturantes de desenvolvimento: o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento sustentável da Zona de Expansão, a revitalização do Centro, a modernização do parque de iluminação pública, o reforço da mobilidade urbana, com a integração de novos modais de transporte, e a Rede de inovação.

“A próxima gestão deverá, além de reunir a capacidade técnica e política para fazer mais, melhor e do jeito certo que marcou o atual mandato, aglutinar e liderar o pensamento mais avançado de toda a sociedade em torno de um propósito maior voltado a arquitetar e realizar a cidade que queremos viver e a que queremos deixar para as próximas gerações. Esse novo tempo deverá ser marcado pela inovação, pelo desenvolvimento sustentável e pela organização de uma gestão colaborativa, moderna, democrática e transparente. Será tempo de empreender, de estimular o desenvolvimento econômico, de novos e modernos mecanismos de controle e transparência de todos os processos e ações da administração, da inclusão social e da igualdade de oportunidades”, afirma o programa.

