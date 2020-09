Eleições 2020: Márcio Macêdo e Ana Lúcia registram candidatura em Aracaju

Além dos majoritários, coligação “Aracaju de Todos Nós” conta, ainda, com 79 nomes disputando vagas na Câmara de Vereadores

Os candidatos a prefeito e vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, Márcio Macêdo e Ana Lúcia, confirmaram o registro de candidaturas à Prefeitura de Aracaju na Justiça Eleitoral. Os nomes do ex-deputado federal e da ex-deputada estadual já estão disponíveis no Divulgacand, plataforma online do Tribunal Superior Eleitoral, que reúne todos os concorrentes aos cargos majoritários e proporcionais das eleições deste ano.

A coligação “Aracaju de Todos Nós” registrou, também, seu programa de governo, com 13 compromissos em favor da transformação da cidade e pelo povo aracajuano, que dividem a atuação em eixos temáticos. Entre os pontos, propõe a volta do orçamento participativo, investimentos em ações de empreendedorismo para jovens, reformulação da saúde e educação, e, ainda, ações de desenvolvimento urbano atreladas à sustentabilidade e as pautas ambientais.

Ao todo, 79 candidatos à vereadores fazem parte da coligação, composta pelo PT, Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Rede Sustentabilidade (REDE) e Unidade Popular (UP).

Prefeito e vice

Márcio Macêdo tem 50 anos e, há três décadas, milita pelo PT. Formado em Biologia, com mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento, o postulante ao cargo de prefeito já foi secretário municipal de Orçamento Participativo, secretário estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, superintendente do Ibama e deputado federal entre os anos de 2010 e 2014.

Além dos cargos de gestão pública, ele também foi o coordenador da caravana “Lula pelo Brasil”, no ano de 2017, e, mais recentemente, atuou como vice-presidente Nacional do PT.

Ana Lúcia Menezes Vieira, por sua vez, tem 71 anos e é filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1986. Formada em Pedagogia, ela milita pela educação desde 1973, atuando como professora, coordenadora pedagógica.

Sua história política e social também é marcada pelas ações à frente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese). Ela também foi secretária de Educação da Prefeitura de Aracaju na primeira gestão de Marcelo Déda. Além disso, por 16 anos, Ana Lúcia foi deputada estadual, tendo trabalhos significativos na defesa da educação e inclusão social.

