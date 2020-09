Feira discute empreendedorismo e inovação acontece no próximo dia 30

25/09/20 - 08:52:29

O evento defende a abertura de negócios e sustentabilidade

No próximo dia 30, às 16h, a UNINASSAU Aracaju promove a Feira de Empreendedorismo e Inovação. O evento será online e realizado pelo Núcleo de Trabalhabilidade da Instituição.

A analista de carreiras da Instituição, Rayane Brito, explica que o objetivo da feira é incentivar a criação de um ambiente favorável a abertura de negócios e incentivar a ampliação e diversificação de empreendimentos sustentáveis.

Rayane ressalta que além de difundir o empreendedorismo como um estilo de vida, o encontro pretende discutir o momento atual com uma palestra sobre direcionamento qualificado para empreendedores e interessados em empreender “Nosso objetivo é ajudar as pessoas a encontrar seu caminho dentro do mundo empresarial, principalmente nesse momento atípico de pandemia”, explica Rayane.

Os interessados podem se inscrever pelo site extensao.uninassau.edu.br. Para outras informações basta ligar (79) 99145-7971. O link da sala virtual da palestra será enviada para os inscritos um dia antes do evento.

Fonte e foto assessoria