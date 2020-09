HOMEM EM SITUAÇÃO DE RUA MORRE APÓS SER ATROPELADO NA AVENIDA BEIRA MAR

25/09/20 - 05:46:13

Um homem que vivia em situação de rua e que costumava transitar pela Avenida Beira Mar, morreu no final da tarde desta quinta-feira (24), depois de ter sido atropelado por um carro de passeio.

O acidente aconteceu no cruzamento entre as Avenidas Beira Mar e Anísio Azevedo.

Policiais da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) informaram que o condutor do veículo prestou socorro `vitima e permaneceu no local. Ele também foi submetido ao exame do etilômetro (bafômetro), que deu 0.00 mg/ l. Nesses casos, conforme a CPTran, o condutor é conduzido à delegacia apenas para prestar depoimento, pois contribuiu para o serviço da Polícia.

Foto CPTran