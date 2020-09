INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ORIENTA SOBRE ATENDIMENTO NA CAPITAL E NO INTERIOR

25/09/20 - 13:32:47

O Instituto de Identificação Dr. Carlos Menezes (IICM) traz orientações sobre o funcionamento da sede da instituição e dos postos de atendimento distribuídos pelo estado. O IICM destaca que a solicitação da nova carteira de identidade é feita através do site da SSP, que também disponibilizou um formulário para contato com o Instituto de Identificação.

Na capital e Região Metropolitana, está em funcionamento a sede do Instituto de Identificação. O atendimento é feito mediante solicitação pelo site da SSP.

No interior, apenas os postos das cidades de Itabaianinha, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Simão Dias e Tobias Barreto estão funcionando neste momento. Em Lagarto, o atendimento acontece por meio da solicitação feita através do site da SSP. Nas outras cidades, por ordem de chegada.

Os serviços disponíveis são os de emissão da carteira de identidade, tanto de primeira, quanto de segunda via. Os demais postos do Instituto de Identificação possuem reabertura prevista para o decorrer do mês de outubro. O IICM disponibiliza um formulário para contato com a instituição pelo site da SSP – https://www.ssp.se.gov.br/Servicos/FaleConosco .

Fonte e foto IICM