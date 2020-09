SENADORA MARIA DO CARMO ALERTA PARA O ALTO NÚMERO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

25/09/20 - 08:38:38

No Dia Nacional do Trânsito, solenizado hoje (25), a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) lamentou os altos índices de mortes registrados no país. “Os dados são horrorosos. O que mais nos espanta é sabermos que a imprudência e a imperícia são as principais causas de acidentes que, inúmeras vezes, leva inocentes à morte”, disse a senadora, destacando que, anualmente, 1,35 milhão de pessoas, no mundo, são mortas no trânsito.

Relatório Estatístico da Seguradora Líder-Dpvat revelou que de janeiro a março de 2020, antes das medidas de isolamento serem implementadas no país, foram registrados pouco mais de 89 mil acidentes de trânsito, deixando cerca de dez mil mortes e mais de 59 mil inválidos permanentemente. “O relatório mostra que, num comparativo com 2019, houve um crescimento de 14,3 mil registros. E mesmo com a pandemia, houve um crescente quantitativo de mortes, especialmente, envolvendo motociclistas”, observou.

De acordo com os dados, as motos representam uma média de 29% da frota nacional de veículos, mas são responsáveis por 79% das indenizações do seguro Dpvat. “O mais grave é que as vítimas são pessoas economicamente ativas que, muitas vezes vão à óbito ou tornam-se inválidas, gerando danos que tem efeito cascata para terceiros, para a própria família e para o Estado”, falou a senadora, apelando para a necessidade de se implementar campanhas com foco na educação e conscientização de que a condução de uma veículo de forma irresponsável pode ser fatal.

“Não podemos continuar assistindo às barbáries que acontecem no trânsito, especialmente, quando sabemos que elas são frutos da irresponsabilidade humana, desencadeada pela imprudência, bebida, drogas e até pelo uso de aparelhos celulares. No trânsito não cabe distração. Temos que ter essa consciência, senão vidas continuarão sendo ceifadas por puro descuido”, apelou Maria do Carmo.

Fonte e foto assessoria