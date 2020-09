PF realiza operação e cumpre mandados em residência de vereadores em Tobias Barreto

25/09/20 - 06:38:05

Uma operação da Polícia Federal está sendo realizada desde as primeiras horas desta sexta-feira (25) no município de Tobias Barreto.

As primeiras informações são de que os agentes estão cumprindo mandados de busca na residência de dois vereadores. Os agentes estiveram na residência do vereador Veranio e em seguida na casa da vereadora Elisângela, esposa do ex-vereador Beta.

Mais informações em instantes