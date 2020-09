PL inclui Grande Festa Amigos do Leite no calendário oficial

25/09/20 - 09:35:22

Foi aprovado nesta quinta-feira, 24, o projeto de lei ordinária Nº 158/2019, de autoria do deputado Iran Barbosa (PT). O objetivo é incluir, no calendário oficial de datas e eventos do estado de Sergipe, o evento cultural intitulado “Grande Festa Amigos do Leite”, de Santa Rosa do Ermírio, no município de Poço Redondo.

O parlamentar lembrou que o povoado é conhecido como a Terra do Leite e responsável por boa parte da produção da bacia leiteira do estado. Ele informou que são cerca de 120 mil litros produzidos diariamente.

“A economia é aquecida pelo mercado do leite, esta é a principal fonte de renda de 90% das famílias e a produção abastece grandes fábricas de laticínios, como a Natville, Sabe Alimentos e Betânia, além de inúmeras fabriquetas”, falou Iran Barbosa.

A festa acontece todos os anos no mês de julho e chegou a sua 10ª edição em 2019. Um evento que reúne pessoas de várias cidades no povoado com diversão e fonte de renda para diversos produtores.

“Trata-se de importante manifestação cultural que envolve todo o povoado e diversos municípios da região, inclusive com participação de produtores de fora do estado. Este festejo enaltece a cadeia produtiva leiteira local e o modo de viver dos que atuam nesta importante atividade econômica”, destacou o deputado.

O PL foi aprovado na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Freepik

Por Wênia Bandeira