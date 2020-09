PM PRENDE SUSPEITO DE ROUBAR UMA LOJA NO CONJUNTO MARCOS FREIRE I

25/09/20 - 13:41:32

A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (24) um homem suspeito de roubar uma loja no conjunto Marcos Freire I, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Os policiais foram solicitados pelo Ciosp para atender uma ocorrência em que um homem teria sido agredido fisicamente por populares e se encontrava desacordado.

No local indicado, a guarnição se deparou com o cidadão e, conforme consulta aos agentes da SMTT que se encontravam no local, foi confirmado que o homem havia acabado de roubar uma loja naquela região, sendo perseguido por populares, que o agrediram, deixando escoriações no cotovelo, joelho e cabeça.

A vítima foi identificada e reconheceu o suspeito, informando que o mesmo havia subtraído dois aparelhos, um celular e uma caixa de som, que foram roubados de uma loja de acessórios para celulares.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado ao hospital para atendimento e, logo após a alta, conduzido junto com a vítima e os materiais apreendidos à delegacia.

Informações e foto SSP