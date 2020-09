Samuel se reúne com presidente do Banese e anuncia antecipação imediata do 13º

25/09/20 - 05:24:56

Na tarde desta quinta-feira, 24, o deputado estadual Capitão Samuel (PSC), participou de nova reunião com o presidente do Banese, Helon Oliveira. Durante a reunião ele confirmou que apartir de hoje todo o servidor público já pode antecipar as parcelas do décimo terceiro salário nos cashs ou nas agências Bancárias.

O deputado Capitão Samuel parabenizou o presidente pela eficiência. “Quero parabenizar a nova gestão do Banese, em nome do presidente Helon, que além de educado, já está dando sinais claros de que a nova gestão vai prestigias o maior patrimônio que o Banco tem, que são os servidores públicos.

O parlamentar ainda ressaltou que todas as parcelas do décimo terceiro já foram disponibilizadas, com exceção do mês de setembro.

Por Anne Isabelle

Foto assessoria