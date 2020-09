SEMANA ACADÊMICA DE TURISMO DO IFS SERÁ ABERTA NO DOMINGO, DIA 27

25/09/20 - 14:10:07

Evento traz discussão sobre os impactos da pandemia no setor

Em sua terceira edição, a Semana Acadêmica de Turismo do IFS traz o tema “E agora, Turismo?”, parodiando o título do poema “E agora, José”, de Carlos Drummond de Andrade, dada a estreita relação entre a mensagem principal deste poema e o momento atual do Turismo, fortemente afetado pela pandemia da Covid-19. A Inscrição para o evento é gratuita, o participante receberá certificado com carga horária de 20h e a programação será integralmente online, transmitida pelo youtube no canal EMTUR IFS.

Para se inscrever, basta acessar o Sistema de Publicações do IFS, Sispubli , no link http://publicacoes.ifs.edu.br/index.php/eventos. A abertura está marcada para domingo (27), às 17h30, com a oficina de Acampamento de Mínimo Impacto, ministrada por Elias José da Silva, guia de Turismo especializado em atrativos naturais. O evento é destinado para estudantes de ensino médio, graduação e pós-graduação, docentes, técnicos, pesquisadores e profissionais de áreas correlatas às temáticas de Turismo, bem como aos membros do trade turístico e demais interessados.

Terça-feira (29), às 19h, o secretário do Ministério do Turismo, Williams França, falará sobre os caminhos e estratégias do MTur. A Semana Acadêmica de Turismo, que teve início no ano de 2018, é organizada pelas coordenações dos cursos da área de Turismo do Instituto Federal de Sergipe e ocorre anualmente em no período do Dia Mundial do Turismo comemorado no dia 27 de setembro.

A programação será integralmente online e contará com oficinas, palestras e mesas redondas com a participação de convidados nacionais e internacionais, para tratar dos subtemas: políticas públicas, responsabilidade social, áreas naturais, comunidades, eventos, meios de hospedagem, bares e restaurantes e aviação civil.

Espera-se, com este evento divulgar as ações de retomada do turismo em distintos destinos e em distintos segmentos operacionais; refletir a responsabilidade socioambiental do turismo e o papel das comunidades nesta retomada; identificar as principais tendências, e possibilitar a discussão e atualização sobre o tema.

PANDEMIA

A professora doutora Fabiana Faxina lembra que as medidas adotas internacionalmente para evitar a proliferação do Covid-19, a exemplo de fechamento de fronteiras e proibição de funcionamento de atividades não essenciais, inviabilizou, por um momento, a realização de viagens.

Ela avalia que neste momento, vários países vêm gradativamente flexibilizando suas medidas, tornando possível o retorno do Turismo, mediante a adoção de protocolos de higiene e de distanciamento físico mais rigorosos. No entanto, parte da demanda turística potencial encontra-se com limitações para retomarem às viagens, a exemplo da redução em suas rendas, bem como da insegurança, provocada pelo medo de contrair a doença.

Para Fabiana Faxina esta realidade vem causando várias mudanças nos segmentos operacionais do turismo e na forma como as pessoas passarão a viajar, ainda que momentaneamente. “É sobre esta realidade que o evento vai se dedicar, sempre questionando “E agora, Turismo?” e acreditando que o setor será fundamental para diminuir os efeitos negativos provocados pela pandemia”.

A Sematur é promovida pelas Coordenações dos Cursos Superior, Técnico e Mestrado de Turismo do IFS – campus Aracaju, desenvolvida pelo Escritório Modelo de Turismo- EMTUR, e, este ano, as professoras Nara Vieira de Souza, Fabiana Faxina, Thirzá Augusta Azevedo Silva e o professor Lício Valério Lima Vieira integram a comissão organizadora do evento.

PROGRAMAÇÃO III SEMATUR -2020.

27/09/2020 (Abertura Oficial)

Horário: 17h30

Palestrante: Elias José da Silva

Guia de Turismo especializado em atrativos naturais.

Presidente/CENTRO DA TERRA – Grupo Espeleológico de Sergipe

Tema: “Oficina Acampamento de mínimo impacto”

Moderadores: Profªs Drªs Fabiana Faxina e Nara Souza

28/09/2020

Horário: 10h

Palestrante: Profº Dr.Fernando Seabra

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa-IASC

Tema: “Turismo e Responsabilidade Social”

Moderadora: Profª Drª Fabiana Faxina

Horário: 19h

Palestrante: Lício Valério Lima Vieira

Tema: “Planejamento e Gestão do Turismo Rural Comunitário”

Moderadora: Profª Ma.Mirela Carine Santos Araújo

29/09/2020

Horário: 10h

Palestrantes: Erilton Júnior

Gerente Geral de Vendas e Marketing – Blue Tree Hotels

Loraine Ricino

Diretora Marketing e ASG da GOL

Tema: “Exigências para a retomada do Turismo”.

Horário: 19h

Palestrante:William França Cordeiro

Secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do

Turismo. Assessor Especial do Ministério do Turismo-MTUR

Tema: Ações para Retomada do Turismo

Moderador: Prof.Me.José Carlos Cunha

30/09/2020

Horário: 10h

Palestrante: Marcia Regina de Araújo Vale

Sócia fundadora da Arx Eventos e criadora do programa Eventos que Convertem

Tema da Palestra: “Como começar a organizar Eventos”

Moderadora: Profª Ma.Cristiane Picanço

Horário: 18h30

Palestrante: Michelle Lins de Moraes

Coordenadora/Professora do Mestrado em Gestão do Turismo e da Hotelaria da Universidade Europeia – Lisboa

Tema da Palestra: “Turismo, Inovação e Sustentabilidade”

01/10/2020

Horário: 15h (tarde)

Palestrante: Lúcio Mauro Oliveira

Chef / Proprietário / Chef instrutor / Facilitador do seminário Empretec / consultor do Sebraetec

Tema da Palestra: “Receitas da cozinha regional”

IFS/campus Aracaju