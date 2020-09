CMA: vereadora cobra a formação dos membros na Câmara

25/09/20 - 12:27:03

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) autora da Resolução 4/2020 que dispõe da criação da Procuradoria da Mulher, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) protocolou Requerimento de Urgência 182/2020, cobrando da Mesa Diretora, que coloque em apreciação dos parlamentares a formação de membros.

Segundo a líder da oposição, a instalação significa uma grande conquista para as aracajuanas, e a sua formação fomenta o trabalho em rede para defesa dos direitos da mulher contra a violência doméstica.

“A Lei Maria da Penha foi um avanço no combate à violência doméstica, mas essa luta ainda encontra grandes dificuldades, com a instalação efetiva da Procuradoria será Mulher, será mais um instrumento de defesa e se soma ao apoio e rede de atendimento das vítimas de agressões”, destacou.

De acordo com Emília, há alguns discursos de preocupação, mas não está passando disso, ou seja, não há ações concretas para combater a violência contra a mulher e os seus remédios jurídicos.

“Discursos bonitos não vão mudar essa realidade. Precisamos, para ontem, tirar isso do papel e colocar em prática para ter resultados. Esse é o intuito da Procuradoria. Por isso, protocolei o requerimento de urgência para que seja posta em apreciação do plenário e a da votação das duas procuradoras – adjuntas e na sua ausência, que dois vereadores possam assumir a função, conforme redação do artigo Art. 2°, § 2°, da Resolução”, reforçou.

Por Andrea Lima

Foto: César Oliveira