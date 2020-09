“Demissão em massa de professores é preocupante”, afirma Ana Lúcia

26/09/20 - 09:54:03

Petista defende a importância de concurso público como ferramenta fundamental para a estabilidade dos profissionais da educação

A professora e pré-candidata a vice-prefeita de Aracaju, Ana Lúcia Menezes Vieira, reagiu à notícia da demissão de professores pela prefeitura da capital sergipana. A denúncia, feita por uma das diretoras do Sindicato dos Profissionais de Ensino do Município de Aracaju (Sindipema), revela que profissionais que atuavam como professores substitutos, via Processo Seletivo Simplificado (PSS), estão tendo os contratos suspensos de forma repentina. Fator que, segundo ela, causa preocupação e demonstra descaso com a classe.

“Esta informação é preocupante. Professoras e professores que estão servindo a educação municipal não devem ser tratados dessa forma, especialmente agora, durante uma pandemia na qual as pessoas estão enfrentando sérios problemas para sobrevivem com poucos recursos materiais”, destacou.

Na avaliação de Ana Lúcia, essa medida da gestão municipal é um exemplo clássico de “como não fazer concurso gera uma instabilidade transformando os profissionais em objetos manipulados por conta dos gestores”.

Professora por mais de 25 anos, tendo atuado nos mais diferentes campos políticos e sociais, sempre focada em ações voltadas à educação, Ana assegura que a notícia da suspensão de quase 60 contratos traz grandes prejuízos ao sistema de ensino. “Esta é uma prova de que nós não podemos deixar que passe a reforma administrativa, não podemos deixar que o professor não tenha direito de ingressar no serviço público através de um concurso público que vai dar estabilidade, que evita esse tipo de crueldade e que, além de prejudicar o sistema de ensino, é cruel ao desempregar pais e mães de família que estão prestando serviço a maioria da população aracajuana”, critica.

Da assessoria

Foto: Janaína Santos