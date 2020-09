GEORLIZE TELES REPUDIA A CENSURA AOS AGENTES DE TRÂNSITO DE ARACAJU

26/09/20 - 09:36:35

A pré-candidata à Prefeitura de Aracaju, Georlize Teles (DEM), condenou veementemente a decisão da direção da SMTT de Aracaju, que proibiu a concessão de entrevistas por agentes de trânsito de na capital.

Na condição de ex-gestora do órgão, enquanto Secretária de Defesa Social na qual a SMTT era subordinada na gestão municipal passada, Georlize é solidária ao Sindetran no repúdio à atitude ditatorial de censura que foi estabelecida.

Ressaltando que “é inadmissível nos tempos de hoje aplicarmos métodos de censura à liberdade de expressão, atitude usada e adotada arbitrariamente no período cinzento da ditadura militar”, ressaltou.

Revoltada com a censura, Georlize disse que “os agentes de trânsito e as agentes trânsito são profissionais dignos, responsáveis, respeitados por toda a população e merecem uma atenção especial do órgão os quais fazem parte”, finalizou.

Da assessoria