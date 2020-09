INDIAROBA: DEFESA DIZ QUE ACUSAÇÃO É FRUTO DA PRESUNÇÃO ILEGÍTIMA

26/09/20 - 06:00:49

O advogado Aurélio Belém assumiu a defesa do prefeito de Indiaroba Adinaldo Nascimento, afastado pela Justiça, a pedido do Ministério Público Estadual.

O gestor teve suspenso o exercício do cargo na última terça-feira, dia 22, acusado de irregularidades na administração do município.

A defesa informa que o prefeito é inocente das acusações e que irá recorrer da decisão judicial que o afastou do cargo. “A acusação não passa de uma ilegítima presunção de conduta criminosa decorrente de enganos que desvirtuam a verdade dos fatos. Embora seja tarefa do Ministério Público produzir a prova do crime e de sua autoria, a defesa técnica do prefeito demonstrará a sua inocência nos autos, sem espetacularização midiática”, advertiu Belém.

A defesa do prefeito adianta que irá recorrer da decisão:

“Combateremos tecnicamente, pela via recursal cabível, a decisão que decretou as medidas cautelares por entender que não estão presentes os requisitos legais necessários para tanto”, afirmou o advogado criminalista.

Aurélio Belém acredita ainda que, após a manifestação da defesa, o Tribunal de Justiça deverá reavaliar a decisão: “As duras medidas cautelares aplicadas em desfavor do prefeito não se justificam juridicamente, pois são excessivas e desnecessárias no caso concreto, e, portanto, iremos até a última instância, até onde for preciso, para restabelecer o direito do prefeito e do povo de Indiaroba, mas, como sempre, confio que tais medidas serão sim reconsideradas aqui no Egrégio Tribunal de Justiça De Sergipe, após a formação e exercício defensivo do contraditório”, completou Belém.

Fonte: Ascom/Belém e Castro Advogados Associados