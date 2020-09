METEOROLOGIA DIZ QUE FINAL DE SEMANA SERÁ DE TEMPO ABERTO NA CAPITAL

26/09/20 - 06:28:44

As temperaturas continuam amenas neste início de primavera em todo o estado

O Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe indica, para esta sexta-feira (25), tempo ensolarado com nuvens, sem ocorrência de chuvas com índices pluviométricos consideráveis. Para o sábado (26), a previsão é de tempo parcialmente nublado, com ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a madrugada e manhã nas mesorregiões do Leste e Médio Sertão Sergipano.

Já no domingo (27), o tempo deve ficar predominantemente nublado, com ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a madrugada e manhã na mesorregião do Alto Sertão Sergipano. Na segunda-feira (28), o tempo deve ficar parcialmente nublado pela manhã e ensolarado à tarde, com ocorrência de precipitações leves e isoladas na mesorregião do Alto Sertão Sergipano.

A primavera chegou com temperaturas ainda amenas em todas as regiões de Sergipe. A máxima no litoral pode chegar aos 29 graus e a mínima, no Alto Sertão, pode atingir os 19 graus.

Foto Marcos Rodrigues