MITIDIERI COMEMORA SUCESSO DE CANDIDATURAS DO PARTIDO EM TODO ESTADO

26/09/20 - 09:25:39

Nascido em 2011, através das mãos do ex-ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Roberto Kassab, o Partido Social Democrático (PSD) vem se consolidando como uma das maiores siglas em ascensão política no país. No âmbito estadual, foi apadrinhado inicialmente pelo ex-governador Marcelo Déda, tendo agora, após nove anos, se tornado o maior partido de Sergipe, com um governador eleito, dois suplentes de Senador, o deputado federal mais votado no pleito de 2018 e a maior bancada de deputados estaduais com quatro integrantes, além do maior número de vereadores sergipanos em cargos eletivos.

Como presidente do diretório municipal de Aracaju e vice-presidente do diretório estadual, o deputado federal Fábio Mitidieri tem comemorado bastante a evolução desse partido que chama e trata como casa. O crescimento exponencial de filiações, desde a última eleição até o exato momento, tem sido o maior exemplo do trabalho realizado. Mas pra ele isso ainda é só o começo.

“Isso é fruto de muita dedicação, trabalho árduo e credibilidade. Meu pai, o ex-deputado estadual Luiz Mitidieri, o deputado estadual Jeferson Andrade, o ex-secretário de esporte e de governo de Aracaju Jorginho Araújo, eu e outros colegas, fomos os primeiros a aderir ao partido. Sempre digo que nada se constrói na eleição, mas ao longo dos anos. Buscamos atrair filiados através do compromisso, da palavra firme e da liderança compartilhada”, pontuou Mitidieri.

Com milhares de filiados espalhados por todo o estado, Fábio lembra que o PSD tem escrito sua história às bases da democracia também da porta para dentro. “O partido disputará, de forma majoritária, em 60 municípios. Somos cabeça de chave em 37 cidades e vice em 35 delas. Em 12 somos chapa “puro sangue”, com o prefeito e o vice do próprio partido. Além disso, temos 791 candidatos a vereador. No PSD, todos os filiados são ouvidos. Valorizamos a opinião dos nossos membros. Acredito que para estar em sintonia com a sociedade é preciso dar espaço a todos.”

Já sobre os planos para o futuro, Mitidieri considera que há um longo caminho a ser percorrido, mas já muito bem desenhado. “A boa Política é feita todos os dias e quem se acha “dono dos votos” tem vida curta nessa estrada. Credibilidade se leva uma vida pra adquirir e basta um lapso pra perder. Todo partido pensa em crescer e nós não somos diferentes, entendemos que para isso é preciso se manter atualizado e conectado com a sociedade, ouvindo as pessoas, exercendo a liderança compartilhada e respeitando os filiados. Dessa forma, acredito que poderemos chegar ainda mais longe”, concluiu.

Da Assessoria em Sergipe