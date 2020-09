Pesquisadora de Sergipe assume diretoria Nordeste da ABEU

26/09/20 - 07:44:22

Após assumir a coordenação do Comitê de Assessoramento de Divulgação Científica – CADC – do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, a professora doutora Cristiane Porto conquista mais uma importante posição na carreira. A partir deste mês de setembro, a pesquisadora e diretora da Editora Universitária Tiradentes – Edunit – assumiu a diretoria regional Nordeste da Associação Brasileira das Editoras Universitárias – ABEU.

Pela primeira vez no cargo, Cristiane já integrava a diretoria como membro do Conselho Fiscal. “Na verdade, o momento foi de surpresa, pois a antiga diretora teve que sair devido a questões da universidade da qual ela faz parte. Contudo, penso que posso colaborar para reforçar a importância dos livros produzidos na região Nordeste, bem como reforçar o papel das editoras universitárias do Nordeste”, declara a professora Cristiane Porto, docente da Universidade Tiradentes dos cursos de Educação Física e Comunicação Social nas habilitações de Publicidade e Propaganda e Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Educação.

À frente da Edunit desde 2013, a pesquisadora destaca a representatividade da Editora. “Teremos uma maior visibilidade dentre as demais editoras, pois apesar de jovem, a Edunit está sempre representada na Diretoria da Abeu desde 2018, quando eu era suplente. Podemos observar que a Edunit se mantém na Abeu, mostrando o que produz e como o Grupo Tiradentes apoia e valoriza sua Editora”, salienta.

A gestão da diretoria segue até maio de 2021 com perspectiva de reeleição. “Neste momento de pandemia, estamos centrados em lançamentos de livros e periódicos on-line, além de lives para discutir questões editoriais, além do Qualis Livros”, enfatiza.

A Associação Brasileira das Editoras Universitárias – ABEU – é um dos espaços que fornece visibilidade aos editores associados e à produção científica, acadêmica e cultural das universidades. “A associação tem atuado como um centro que conversa com os editores, incentivando-os a divulgarem seus livros nos mais diversos suportes e eventos científicos. Visa, também, difundir o conhecimento produzido nas instituições de Ensino Superior e expor o que cada editora tem produzido”, finaliza Cristiane.

Sobre Cristiane Porto

Porto é doutora Multidisciplinar em Cultura e Sociedade e mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia. Pós-doutora em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Além de docente da Unit, Porto, também, é pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP – com estudos voltados à Cibercultura, disseminação e divulgação da ciência em suporte on-line e impresso.

Bolsista de Produtividade em Pesquisa nível 2 do CNPq, Porto, também, é integrante da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – AnPED – e da Associação Brasileira de Cibercultura – ABCiber – e membro efetivo da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – no Comitê Brasileiro 14 – Informação e Documentação.

