PREFEITO DE ITABAIANA PRESTA QUEIXA CONTRA DISPARO EM MASSA DE FAKE NEWS

26/09/20 - 06:54:34

Em decorrência do período eleitoral, as fake news transmitidas através da Internet têm sido um crime praticado em profusão. E para combater essas notícias falsas, o melhor caminho e a Justiça. Por isso que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), prestou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia do município, uma vez que na última quinta-feira, 24, mais uma dessas fake news circularam através do Whatsapp de milhares de itabaianenses.

Os criminosos usaram a informação falsa de que professores do município estariam sem receber salários e, com isso, passavam fome. “É uma mentira tão absurda essa que não podemos nos calar. Nossos professores receberam seus salários no último dia 22, ou seja, receberam de forma antecipada. Mas quem comete o crime de produzir esse tipo de notícia falsa e quem ajuda a espalhar esse tipo de mentira tem que ter ciência de que a Justiça os punirá de forma exemplar, com fé em Deus”, observou o prefeito.

Na postagem, os criminosos usaram ainda o fato de que professores contratados pelo município, cujos contratos não estão em vigor devido a pandemia da Covid-19, não recebiam seus proventos. “É uma coisa muito cruel usar a pandemia para tentar atacar quem quer que seja. Como não estamos tendo aula, seria ilegal a gestão pagar salários, pois esses mesmos contratos observam que o pagamento só se dá através do serviço prestado. Sem aula, se nós pagássemos os salários, aí seria a administração que estaria infringindo a lei. Com o retorno das aulas, esses professores contratados retornarão também. Mas precisamos cuidar, primeiro, da saúde das nossas crianças”, analisou Valmir, que aproveitou para se solidarizar com o maior sindicato do Estado, o SINTESE, que teve sua logomarca utilizada para a confecção dessa fake news. “Se utilizam até mesmo de um sindicato sério, que sempre teve espaço para o diálogo conosco, para cometer um crime de difamação desses. É uma vergonha”, lamentou o prefeito.

No Boletim de Ocorrência, recebido pela delegada Josefa Valéria Nascimento Andrade, o prefeito de Itabaiana relata o número que lhe enviou a fake news, com prefixo internacional, 91, indica que o disparo em massa da notícia falsa se deu a partir do Paquistão. “Trata-se de uma organização criminosa com ramificações internacionais. Nós não deixaremos isso acontecer. Tenho fé na Justiça e na capacidade de investigação de nossa Polícia. Sei que chegaremos a esses criminosos e eles serão punidos. E quero tranquilizar a nossa população também nossos servidores, afinal de contas, pagamento de salário em dia, dentro do mês, não foi uma promessa de campanha, foi um compromisso assumido e que estamos cumprindo, graças a Deus”, finalizou o prefeito Valmir de Francisquinho.

Por Anderson Christian